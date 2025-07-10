محمد شوقي يرفض ضم كريم نيدفيد إلى صفوف زد.. وأسباب فنية وراء القرار

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أحمد جودة - القاهرة - رفض محمد شوقي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد FC، فكرة التعاقد مع كريم نيدفيد، لاعب وسط النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، على الرغم من عرضه ضمن ترشيحات إدارة التعاقدات بالنادي.

محمد شوقي يرفض ضم كريم نيدفيد إلى صفوف زد

وكشفت مصادر خاصة، أن شوقي أبدى تحفظًا واضحًا على التعاقد مع نيدفيد، موضحًا أنه غير مقتنع بالمستوى الفني الحالي للاعب، إلى جانب امتلاك الفريق عناصر مميزة تشغل نفس المركز، ما يجعل من الصعب حجز مكان أساسي له في التشكيل.

يأتي ذلك في ظل تأكيدات داخل النادي الأهلي، بأن كريم نيدفيد بات خارج حسابات المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني الجديد للفريق الأول، ما يفتح الباب أمام رحيله خلال سوق الانتقالات الحالية، بعد أن خرج تمامًا من دائرة المنافسة على التشكيلة الأساسية.

ويُنتظر أن يحسم اللاعب وجهته المقبلة خلال الأيام القليلة القادمة، في ظل تراجع احتمالية انضمامه إلى نادي زد بعد رفض الجهاز الفني للفريق.

زد يبرم صفقة محمد عبد الغني لدعم الدفاع

وفي سياق متصل، نجح نادي زد في إتمام التعاقد مع المدافع محمد عبد الغني، لاعب البنك الأهلي، في صفقة انتقال حر، ليكون أحد التدعيمات الدفاعية المهمة للفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ويأتي التعاقد مع عبد الغني ضمن خطة إدارة زد لدعم صفوف الفريق بعناصر ذات خبرة في الدوري الممتاز، في إطار الطموح للمنافسة بشكل أقوى في الموسم المقبل.