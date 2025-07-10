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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الساحرة المستديرة في أنحاء المعمورة القمة الأوروبية بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، في نهائي مسابقة كأس السوبر الأوروبي لموسم 2024-25.

ويستضيف ملعب بلو إنيرجي والذي يقع في ضواحي مدينة أوديني في شمال شرقي إيطاليا، المباراة المرتقبة بين العملاق الباريسي وتوتنهام، في نهائي كأس السوبر الأوروبي.

وتوج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-24، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على إنتر ميلان الإيطالي بخماسية نظيقة في المباراة التي جمعتهما في شهر مايو الماضي على أرضية ملعب أليانز معقل البافاري.

في المقابل، حصد توتنهام هوتسبير لقب الدوري الأوروبي بعدما فاز على مواطنه فريق مانشستر يونايتد بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما في شهر مايو الماضي على أرضية ملعب سان ماميس.

ومن المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الأربعاء الموفق 13 أغسطس 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد توتنهام في كأس السوبر الأوروبي

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباراة نهائي السوبر الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD1.