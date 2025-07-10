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أحمد جودة - القاهرة - يستعد باريس سان جيرمان الفرنسي لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في نهائي مسابقة كأس السوبر الأوروبي لموسم 2024-25.

ويحتضن ملعب بلو إنيرجي والذي يقع في ضواحي مدينة أوديني في شمال شرقي إيطاليا، المباراة المرتقبة بين العملاق الباريسي وتوتنهام، في نهائي كأس السوبر الأوروبي.

وتوج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-24، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على إنتر ميلان الإيطالي بخماسية نظيقة في المباراة التي جمعتهما في شهر مايو الماضي على أرضية ملعب أليانز معقل البافاري.

في المقابل، حصد توتنهام هوتسبير لقب الدوري الأوروبي بعدما فاز على مواطنه فريق مانشستر يونايتد بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما في شهر مايو الماضي على أرضية ملعب سان ماميس.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد توتنهام في كأس السوبر الأوروبي 2025

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الأربعاء الموفق 13 أغسطس 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت عمان والإمارات.