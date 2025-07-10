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أحمد جودة - القاهرة - يستعد باريس سان جيرمان الفرنسي لخوض نهائي كأس العالم للأندية 2025، أمام نظيره تشيلسي الإنجليزي، يوم الأحد القادم، على أرضية ملعب ميتلايف.

وتأهل الفريق الفرنسي إلى نهائي مسابقة مونديال الأندية، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما نجح في الإطاحة بريال مدريد من دور نصف النهائي بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ.

ويأمل العملاق الباريسي في التتويج بلقب مونديال الأندية لمواصلة موسمه الناجح، بعدما حصد كافة البطولات المحلية خلال الموسم المنصرم بالإضافة إلى تتويجه ببطولة دوري أبطال أوروبا لعام 2024-25، بعد فوزه على إنتر ميلان في النهائي بخماسية نظيفة.

بعد كأس العالم للأندية.. ماذا ينتظر باريس سان جيرمان؟

لم يتبق الكثير من الوقت، عن المواجهة المرتقبة بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، في إطار فعاليات نهائي مسابقة كأس السوبر الأوروبي لموسم 2024-25.

ويتأهب العملاق الباريسي لخوض اللقاء المثير أمام نظيره توتنهام، في المباراة التي ستقام على ملعب بلو إنيرجي والذي يقع في ضواحي مدينة أوديني في شمال شرقي إيطاليا، يوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس 2025.

ويفتتح باريس سان جيرمان مشواره في الدوري الفرنسي لموسم 2025-26 أمام فريق نانت والمحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد، يوم الأحد الموافق 17 أغسطس 2025، على أرضية ملعب لابو جوار.