نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل تشيلسي المتوقع لمباراة نهائي كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الإيطالي انزو ماريكا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي الموافق 13 يوليو الحالي في لقاء هام وحاسم بينهم بستاد ميت لايف نيو جيرسي ضمن منافسات نهائي كأس العالم للأندية.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: جوستو، ادارابيويو، تشالوباه، كوكورياا.

خط الوسط: كايسيدو، انزو، نيتو.

خط الهجوم: بالمر، نكونكو، بيدرو.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان

تردد قناة mbc masr

القمر: نايل سات

التردد: 11219

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة mbc 1

القمر: نايل سات

التردد: 11559

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6.