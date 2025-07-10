نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| الزمالك يتحرك لإنهاء أزمة مستحقات اللاعبين.. واتفاق على صرف دفعة من مقدم الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأول أبلغهم خلالها بقرار يهدف لتهيئة الأجواء قبل انطلاق الموسم الجديد، وتحديدًا قبل مباريات السوبر المصري.

وأكده المصدر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي"، أن إدوارد تعهد بصرف جميع المستحقات المتأخرة للاعبين خلال الأيام المقبلة، إلى جانب منحهم 25% من مستحقات الموسم الجديد مقدمًا، في خطوة تهدف لتعزيز الاستقرار داخل الفريق.

وكان تأخر صرف المستحقات قد تسبب في أزمة داخل الفريق خلال الفترة الماضية، قبل أن يتم التوصل لاتفاق مع الإدارة لإنهاء الملف بالكامل قبل بداية الموسم، وهو ما تم الاتفاق عليه رسميًا بين المدير الرياضي واللاعبين مؤخرًا.



وفي إطار التحضيرات الفنية، يستعد الزمالك لمواجهة ودية أمام فريق أورانج، والمقرر لها الثامنة مساء الجمعة المقبلة على ملعب الكلية الحربية، ضمن برنامج الإعداد للموسم الكروي الجديد.