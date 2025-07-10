نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغبة من لابورتا ومنافسة ألمانية.. برشلونة يضع لياو هدفًا لتعويض فشل صفقة نيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعاد نادي برشلونة فتح ملف التعاقد مع الجناح البرتغالي رافاييل لياو، نجم ميلان الإيطالي، في ظل سعي الإدارة لتدعيم الجبهة الهجومية اليسرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة بعد تعثّر صفقة نيكو ويليامز لاعب أتلتيك بيلباو.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن لياو يحظى بدعم مباشر من رئيس النادي خوان لابورتا، الذي يراه الخيار الأنسب لتعويض الفشل في التوقيع مع ويليامز، فيما يفضّل المدير الرياضي ديكو خيار التوجه نحو لويس دياز، جناح ليفربول.

وفي المقابل، يتمسك نادي ميلان بموقف صارم تجاه مستقبل اللاعب، حيث أكد التقرير أن إدارة الروسونيري لن تنظر في أي عرض يقل عن 85 مليون يورو، رغم رغبة بعض الأطراف داخل النادي في الاحتفاظ بخدماته، وعلى رأسهم المدرب ماسيميليانو أليجري.

وتشكل الأزمة المالية الحالية للنادي الكتالوني عائقًا رئيسيًا أمام المضي قدمًا في الصفقة، ما يجعل من الصعب تقديم عرض يُرضي طموحات إدارة ميلان ما لم تتغيّر الظروف خلال الأيام المقبلة.

ومن جهته، لا يواجه برشلونة المنافسة وحده، إذ يُقال إن نادي بايرن ميونخ الألماني يُراقب اللاعب عن كثب، مما قد يُشعل الصراع على ضمه قبل إغلاق نافذة الانتقالات.

