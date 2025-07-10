نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السكندري يجدد طلبه لضم مروان حمدي من بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جدد نادي الاتحاد السكندري مفاوضاته مع بيراميدز من أجل التعاقد مع المهاجم مروان حمدي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخط الهجومي للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان زعيم الثغر قد أرسل طلبًا سابقًا لضم اللاعب، إلا أنه لم يتلقَ ردًا رسميًا، قبل أن يعيد المحاولة مؤخرًا بعرض جديد يأمل من خلاله الحصول على موافقة بيراميدز على إعارة اللاعب.

وفي سياق متصل، استقر الجهاز الفني للاتحاد بقيادة المدرب أحمد سامي على خوض مباراة ودية أمام المصري بالسلوم، غدًا الخميس، وذلك ضمن خطة الإعداد البدني والفني للفريق استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

ويهدف سامي من خلال هذه الوديات إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، وزيادة معدلات الانسجام بين العناصر القديمة والصفقات الجديدة.

من ناحية أخرى، أنهى محمد رجب، مدافع الاتحاد السكندري، انتقاله بشكل رسمي إلى نادي وادي دجلة، في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الصيفي، بعد انتهاء علاقته بالنادي السكندري، ليدعم صفوف الفريق الصاعد حديثًا للدوري الممتاز.