نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 16 تتويجًا و3 إخفاقات.. تاريخ أندية أوروبا في نهائي كأس العالم للأندية قبل صدام باريس وتشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نهائي كأس العالم للأندية 2025 للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه الكبير على ريال مدريد الإسباني برباعية نظيفة في نصف النهائي، الذي يقام حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبذلك، سيواجه باريس سان جيرمان نظيره تشيلسي في نهائي أوروبي خالص بالمونديال، وذلك بعد أن تأهل البلوز على حساب فلومينينسي البرازيلي، بالفوز عليه 2-0.

وتعد هذه المرة الأولى في التاريخ الذي يجمع فيها نهائي كأس العالم للأندية فريقين من أوروبا منذ إنطلاق البطولة عام 2000.

بينما سبق وجمع النهائي المونديالي ناديين من أمريكا الجنوبية فاسكو دا جاما وكورينثيانز عام 2000 وانتهى بتتويج الأخير باللقب بركلات الترجيح بنتيجة 4 – 3.

تاريخ أندية أوروبا في نهائي كأس العالم

شاركت 9 أندية أوروبية في نهائي كأس العالم للأندية منذ إنطلاق البطولة العالمية عام 2000 قبل باريس سان جيرمان هي (ريال مدريد – برشلونة – إيه سي ميلان – إنتر ميلان – مانشستر سيتي – مانشستر يونايتد – ليفربول – تشيلسي – بايرن ميونخ).

نجحت الأندية الأوروبية في حصد لقب كأس العالم 16 مرة عبر تاريخ البطولة العالمية جاءت على النحو الآتي:

• ريال مدريد – 5 ألقاب

• برشلونة – 3 ألقاب

• بايرن ميونخ – لقبين

• ليفربول وتشيلسي وإيه سي ميلان ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وإنتر ميلان - لقب وحيد لكل منهما

بينما أخفقت أندية أوروبا 3 مرات في نهائي المونديال، جاءت بداية من نسخة البطولة عام 2005 بسقوط ليفربول أمام ساوباولو البرازيلي بهدف دون رد.

وفي العام التالي 2006 سقط برشلونة أمام انتر ناسيونالي البرازيلي في نهائي كأس العالم بهدف دون رد ليحصد الفريق البرازيلي لقبه الأول بالبطولة.

أما آخر اخفاقات أندية أوروبا في نهائي المونديال كان في عام 2012 بخسارة تشيلسي أمام كورينثيانز بنتيجة 1-0.