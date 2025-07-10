نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستقبل لابورت مع النصر في مهب الريح.. اجتماع مرتقب يحسم القرار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار داخل نادي النصر السعودي نحو اجتماع مرتقب بين المدافع الإسباني إيميريك لابورت والمدير الفني الجديد البرتغالي جورجي جيسوس، لحسم مصير اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "اليوم" السعودية، فإن لابورت سيناقش مع جيسوس مستقبله مع الفريق، سواء بالاستمرار أو فتح باب الرحيل، في ظل رغبته المحتملة في العودة إلى ناديه السابق أتلتيك بلباو، كما أشارت تقارير صحفية مؤخرًا.

وكان لابورت قد انضم إلى النصر في صيف 2023 قادمًا من مانشستر سيتي بعقد يمتد لثلاثة مواسم، لكن الفترة الماضية شهدت غموضًا حول استمراره، خاصة بعد التغيير الفني الذي شهده الفريق.

يُذكر أن إدارة النصر تعاقدت رسميًا مع جورجي جيسوس لقيادة الفريق في الموسم المقبل بعقد لمدة عام واحد، في خطوة تهدف لتعزيز الطموحات محليًا وقاريًا.