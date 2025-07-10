نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أراوخو بين البقاء والرحيل.. راتبه المرتفع يضع مستقبله مع برشلونة على المحك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسود حالة من الغموض حول مستقبل المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو مع نادي برشلونة، في ظل الحديث عن إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بسبب راتبه المرتفع الذي يمثل عبئًا على ميزانية النادي الكتالوني.

وعلى الرغم من تأكيد أراوخو التزامه بالاستمرار في صفوف برشلونة وعودته للالتحاق بفترة الإعداد للموسم الجديد، إلا أن مشاركته بشكل أساسي لا تبدو مضمونة، في ظل اعتماد المدرب الألماني هانسي فليك على الثنائي إنيغو مارتينيز والشاب ب أو كوبارسي في مركز قلب الدفاع.

ويحظى أراوخو برغبة قوية من المدير الرياضي ديكو والمدرب فليك في استمراره، إلا أن التوجه العام داخل النادي يشمل ضرورة تقليص الرواتب المرتفعة، وهو ما يضع مستقبل المدافع الأوروجوياني قيد الدراسة.

وتنتهي الفترة التي يُمكن فيها فسخ عقد أراوخو مقابل 60 مليون يورو يوم الثلاثاء المقبل، لتقفز قيمة الشرط الجزائي بعد هذا الموعد إلى مليار يورو، وهو ما يزيد من تعقيد مسألة رحيله المحتمل.

يُذكر أن عقد أراوخو مع برشلونة يمتد حتى صيف 2031، لكن الوضع المالي للنادي قد يفرض قرارات مفاجئة خلال الأيام القادمة.