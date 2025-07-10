نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يضع خطة هجومية جديدة.. ومهاجم تحت السن ضمن الحسابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدرس مسؤولو النادي الأهلي تعديل شكل الخط الهجومي للفريق الأول، في حال الاستقرار على رحيل المهاجم الفلسطيني وسام أبوعلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث يتجه التفكير للاكتفاء بالثنائي جراديشار ومحمد شريف، مع إمكانية ضم مهاجم إضافي تحت السن.



وعلى الرغم من تلقي اللاعب عدة عروض، تتمسك إدارة الأهلي بالشروط المالية التي وضعتها للموافقة على بيع أبوعلي، وسط رغبة داخل القلعة الحمراء في استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق، مما يجعل بقاءه واردًا بقوة إذا لم يتم التوصل لاتفاق مناسب.



وفي حال رحيل المدافع المغربي أشرف داري، قد يعاد النظر في ملف المهاجم الأجنبي من جديد، وربما يتجه الأهلي وقتها للتعاقد مع مهاجم فوق السن لتعزيز الصفوف، حسب ما كشفه الإعلامي أمير هشام في برنامجه "بلس 90" عبر قناة النهار.

وفي سياق آخر، أوصت إدارة الاسكاوتنج بالتعاقد مع لاعب الوسط الباراجوياني أوجستين منصور، نجم نادي جواراني، حيث دخل اللاعب دائرة اهتمامات النادي، خاصة مع معاناة الفريق من غيابات مؤثرة في خط الوسط بعد إصابة الثنائي مروان عطية وإمام عاشور.

ولم تُحسم الصفقة حتى الآن، لكنها تحت المتابعة الجادة في ظل حاجة الفريق لتدعيم هذا المركز.