نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل مالكوم يحسم الجدل حول رحيله عن الهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرج فيرناندو جارسيا، وكيل أعمال النجم البرازيلي مالكوم، عن صمته لينفي بشكل قاطع الشائعات المتداولة بشأن رحيل موكله عن نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "اليوم" السعودية، أكد جارسيا أن مالكوم باقٍ مع الهلال، ولا توجد أي نية لفسخ التعاقد، مشددًا على التزام اللاعب الكامل بعقده مع النادي.

وكانت بعض التقارير قد تحدثت عن إمكانية رحيل اللاعب، بعد الأزمة التي وقعت عقب خسارة الهلال أمام فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2-1 في ربع نهائي كأس العالم للأندية، والتي شهدت مشادة بين مالكوم وبعض الجماهير.

الجدير بالذكر أن مالكوم انضم إلى الهلال في صيف 2023 قادمًا من زينيت سان بطرسبورغ الروسي، في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 65 مليون يورو.