نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موهبة جديدة من ذئاب الجبل تحلق نحو التجربة الأوروبية في المجر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار سياسة نادي المقاولون العرب المستمرة في دعم وتصدير المواهب الكروية، وافق مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح على سفر محمد طارق، لاعب فريق الشباب مواليد 2008، إلى المجر لخوض فترة معايشة مع نادي جيور إف سي، أحد أبرز الأندية في الدوري المجري.

وتلقى النادي عرضًا رسميًا من الفريق المجري، الذي ينافس حاليًا على المراكز الأولى محليًا وتوّج بثماني بطولات محلية سابقة، لضم اللاعب الصاعد لفترة اختبار تمتد لأسبوعين، على أن يغادر اللاعب خلال الأسبوع المقبل، وسط ترحيب كبير من إدارة المقاولون.

وقبل سفره، عقد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، جلسة مع محمد طارق، بحضور يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين، والكابتن زيزو المشرف على قطاعات الشباب، بالإضافة إلى سامح يوسف المدير الفني لفريق 2008، حيث وجهوا له النصائح وشددوا على أهمية الالتزام والانضباط لتقديم صورة مشرفة للنادي.

وأكد عادل فتحي أن المقاولون العرب يضع ملف الاحتراف الخارجي في صدارة أولوياته، مشيرًا إلى أن النادي لديه سجل حافل في تصدير المواهب لأوروبا، على رأسهم محمد صلاح ومحمد النني وعبد الستار صبري، بالإضافة إلى الجيل الحالي الذي يضم عمر فايد وبلال مظهر.

واختتم المشرف العام على الكرة حديثه بالتأكيد على أن النادي لن يدخر جهدًا في دعم لاعبيه الواعدين، متمنيًا التوفيق لمحمد طارق في تجربته الجديدة، وأن يكون خير ممثل للمقاولون العرب على الأراضي المجرية.