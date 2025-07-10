نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يضغط على عبد القادر لحسم موقفه من عرض سيراميكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يكثف مسؤولو النادي الأهلي محاولاتهم لإقناع أحمد عبد القادر، جناح الفريق العائد مؤخرًا من الإعارة بنادي قطر القطري، بقبول العرض المقدم من نادي سيراميكا كليوباترا، الذي أبدى رغبته في التعاقد مع اللاعب بشكل نهائي.

ويأتي عرض سيراميكا في إطار الصفقة التبادلية التي تتضمن انتقال محمد شكري الظهير الأيسر إلى صفوف الأهلي، إلا أن عبد القادر لم يحسم موقفه حتى اللحظة، ويُفضل التريث قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله.

وكان الأهلي قد أتم عددًا من الصفقات القوية استعدادًا للموسم الجديد، حيث ضم كلًا من أحمد سيد "زيزو"، محمود حسن "تريزيجيه"، محمد علي بن رمضان، أحمد رمضان، محمد شريف، محمد أحمد "سيحا"، بالإضافة إلى المدافع ياسين مرعي، في إطار تدعيم كافة خطوط الفريق.