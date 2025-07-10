نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطر القطري يدخل السباق على ضم حامد حمدان.. وبتروجت يدرس العرض بجدية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت إدارة نادي بتروجت عرضًا رسميًا من نادي قطر القطري، لضم جناح الفريق الفلسطيني حامد حمدان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لينضم إلى قائمة الأندية الراغبة في التعاقد مع اللاعب والتي تضم الزمالك، المصري، والبنك الأهلي.

وبحسب مصادر داخل النادي، فقد حصلت الإدارة على الضوء الأخضر من المدير الفني سيد عيد، الذي أبدى موافقته على مناقشة فكرة رحيل حمدان، خاصة في ظل تزايد العروض التي وصلت للاعب مؤخرًا.

مستقبل مفتوح أمام اللاعب والإدارة تزن الخيارات

ورغم مشاركته في تدريبات الفريق اليوم بشكل طبيعي، إلا أن حامد حمدان أبدى مرونة كاملة تجاه القرار النهائي، مؤكدًا احترامه لما ستقرره إدارة النادي بشأن مستقبله.

وتدرس إدارة بتروجت جدوى بيع اللاعب خلال الميركاتو الحالي، خاصة أن عقده سينتهي بنهاية الموسم المقبل، ما يمنحه حق التوقيع لأي نادٍ في يناير دون مقابل، وهو ما يدفع النادي للتفكير في الاستفادة المالية قبل فوات الأوان، لا سيما بعد الموافقة الفنية من سيد عيد.