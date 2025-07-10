بيراميدز يبدأ أولى مراحل الإعداد للموسم الجديد بمشاركة قوية من لاعبيه

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أحمد جودة - القاهرة - بدأ فريق بيراميدز أولى خطواته استعدادًا للموسم الجديد، من خلال انطلاق المرحلة الأولى من البرنامج التحضيري، وسط تركيز كبير من الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، وذلك تحضيرًا للمنافسات المحلية والقارية والدولية المنتظرة بعد تتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وجرت التدريبات على ملعب الدفاع الجوي، بمشاركة جميع اللاعبين المتاحين، وشهد المران عودة عدة أسماء بعد انتهاء فترة إعارتهم، من بينهم فخري لاكاي، محمود زلاكة، محمد رضا بوبو، يوسف أسامة نبيه، عبد الرحمن جودة، ومحمود صابر، ما يمنح الفريق دفعة قوية في بداية فترة الإعداد.

ويواصل بيراميدز تدريباته اليومية خلال الأيام المقبلة، على أن يبدأ الجهاز الفني في رفع الأحمال البدنية اعتبارًا من يوم الجمعة، حيث تقرر إقامة مران على فترتين يوميًا ضمن خطة المرحلة الأولى.

ومن المقرر أن يعقب هذه المرحلة معسكر مغلق في إطار المرحلة الثانية من الإعداد، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الكروي والمقرر لها يوم 8 أغسطس المقبل، حيث يسعى الفريق للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية البدنية والفنية.