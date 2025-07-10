نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يترقب موقف إمام عاشور قبل انطلاق التحضيرات للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلوح في الأفق بوادر عودة إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، للمشاركة مع الفريق مع بداية فترة الإعداد للموسم المقبل، بعدما قطع شوطًا كبيرًا في برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

وكان عاشور قد تعرض لإصابة قوية بكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة الأهلي أمام إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح كأس العالم للأندية، مما استوجب غيابه عن الفريق لفترة ليست بالقصيرة.

على صعيد الانتقالات، نجح الأهلي في ضم عدد من اللاعبين المميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية، من بينهم أحمد سيد "زيزو"، ومحمود حسن "تريزيجيه"، ومحمد علي بن رمضان، إلى جانب أحمد رمضان، ومحمد شريف، ومحمد أحمد "سيحا"، لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم.

وفيما يخص الخط الخلفي، يسعى الأهلي لتقوية دفاعه، خاصة بعد رحيل رامي ربيعة إلى نادي العين الإماراتي عقب نهاية عقده. وقد ضم النادي الأحمر أحمد رمضان على سبيل الإعارة من سيراميكا كليوباترا، كما تعاقد مع مصطفى العش من نادي زد بعقد نهائي.

ويُذكر أن ياسين مرعي، صاحب الـ23 عامًا، قدم مستويات مميزة في الدوري المصري الموسم الماضي، حيث شارك في 22 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا، ما جعله ضمن اهتمامات الجهاز الفني.

ويمتلك الأهلي حاليًا في مركز قلب الدفاع الثنائي ياسر إبراهيم والمغربي أشرف داري، مع استمرار سعي الإدارة لتعزيز هذا المركز تحسبًا للموسم المقبل.