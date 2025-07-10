شيكابالا يدعم إبراهيم سعيد بعد أزمته الأخيرة

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أحمد جودة - القاهرة - كتب محمود عبد الرازق شيكابالا عبر صحفته في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وذلك من أجل دعم اللاعب إبراهيم سعيد بعد ازمته الأخيرة.



وجاء منشور شيكابالا: "الكابتن إبراهيم سعيد من أبرز مدافعي جيله، وتاريخه مع الكرة المصرية ما يقدرش حد ينكره."

وتابع: "النهاردة، وهو بيمر بأزمة، مش مقبول نشوف شماتة أو استغلال للموقف للهجوم عليه.

الأصول بتقول نقف جنب اللي محتاج مساندة نفسية، مش نرمي عليه حجارة".

واختتم: "كلنا ممكن نغلط، وكلنا ممكن نعدي بلحظات ضعف، وبدعيله من قلبي إن ربنا يفك كربه، ويطلع من الازمه أقوى من الأول".

وجدير بالذكر أن لاعب منتخب مصر السابق تعرض لعقوبة السجن بسبب مشاكل شخصية مع أسرته ليخرج اليوم في فيديو باكيا يحكي تفاصيل ما تعرض له.

