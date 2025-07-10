نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يدعو لعقد جمعية عمومية غير عادية لطرح الثقة في مجلس الإدارة 12 أغسطس المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد مجلس إدارة النادي الاسماعيلي، مساء الأربعاء، اجتماعا طارئا لمناقشة الأحداث الجارية، حيث قرر مجلس إدارة النادي الدعوه لعقد الجمعية العموميه غير العادية لطرح أو تجديد الثقه في مجلس إدارة النادي وذلك على الرغم من عدم اكتمال العدد القانوني لطلب عقد جمعية عمومية غير عادية والذي تقدم به بعض الأعضاء.

ويأتي هذا قرار المجلس احتراما وتقديرا للشارع الإسمعلاوي وأعضاء الجمعية العمومية وللشفافية المطلقة وترك الأمر في يد أعضاء الجمعية أصحاب المصلحة الحقيقية، وتأكيدا على عدم تمسكهم بمقاعدهم إلا للصالح العام واستكمال العديد من المشروعات الجاري العمل على تنفيذها وخاض بشأنها خطوات جادة واقتراب دخولها حيز التنفيذ على أرض الواقع.

هذا وقد حدد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي يوم ١٢ أغسطس المقبل موعدا لعقد الجمعية العمومية الغير عادية على أن يعلن النادي كافة التفاصيل الخاصه بالإجراءات القانونية لانعقاد الجمعية.

