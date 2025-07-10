نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي فالكونز يعلن بدء اختبارات الناشئين استعدادًا للموسم الجديد على ملاعب مركز شباب سنديون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي فالكونز، أحد الأندية المشاركة رسميًا في بطولات الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تنظيم اختبارات لاختيار لاعبين جدد من مواليد 2005 وحتى 2016، وذلك يوم الجمعة 11 يوليو على ملاعب مركز شباب سنديون التابع لمحافظة القليوبية، في إطار خطة النادي المستمرة لاكتشاف وصقل المواهب الشابة.

تُقام الاختبارات تحت إشراف مباشر من مدير الكرة كابتن محمد العطار، وبمشاركة نخبة من المدربين المتميزين والمتخصصين في تطوير قطاع الناشئين، وذلك لضمان انتقاء أفضل العناصر وتأهيلهم بشكل احترافي.

يتميز نادي فالكونز بكونه محطة انطلاق حقيقية للعديد من المواهب، حيث نجح النادي خلال السنوات الأخيرة في تسويق عدد كبير من لاعبيه لأندية الدوري الممتاز والدرجة الثانية والثالثة، بفضل جودة الإعداد الفني والبدني الذي يقدمه للاعبيه.

حددت إدارة النادي سعر استمارة التقديم بـ30 جنيهًا فقط، مع توفير أجواء تنافسية عادلة وفرص متكافئة لكل المتقدمين دون تفرقة، في ظل اهتمام كبير من إدارة النادي لاكتشاف عناصر جديدة قادرة على تمثيله مستقبلًا.

على الراغبين في التقديم للاختبارات التوجه إلى الصفحة الرسمية لنادي فالكونز على فيسبوك والتواصل عبر الرسائل الخاصة للحصول على كافة التفاصيل الخاصة بالتسجيل ومواعيد الحضور من هنا

ويواصل نادي فالكونز العمل برؤية واضحة لتأسيس قاعدة قوية من اللاعبين الصغار المؤهلين للمنافسة على أعلى المستويات، من خلال مشاركاته الرسمية في بطولات الاتحاد المصري لكرة القدم والتزامه بتطبيق أعلى معايير التدريب والتطوير الفني.