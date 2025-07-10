باريس يلقن ريال مدريد درساً ويبلغ النهائي

باريس يلقن ريال مدريد درساً ويبلغ النهائيلحق باريس سان جرمان الفرنسي، بتشلسي الإنجليزي إلى المباراة النهائية لمونديال الأندية في كرة القدم بعدما لقَّن ريال مدريد الإسباني درسا في فنون اللعبة وهزمه برباعية نظيفة -الأربعاء- على ملعب ميتلايف ستاديوم في نيويورك في ختام نصف النهائي.

سجل الاسباني فابيان رويز (6 و24) وعثمان دمبيلي (9) والبرتغالي غونسالو راموس (87) أهداف النادي الباريسي الذي سيلاقي تشلسي الأحد المقبل في المباراة النهائية على الملعب ذاته بعدما تغلب الاخير على فلومينينسي البرازيلي 2-0 الثلاثاء.

ويأمل سان جيرمان في التتويج بلقبه الخامس هذا العام، الذي شهد فوزه بالدوري الفرنسي وكأس رابطة الأندية المحترفة الفرنسية وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا.