نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساندوتش المونديال.. تشيلسي يستغل «بيدرو» فلومنينيسي والريال يضيع في شوارع «نيويورك» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوشكت رحلة بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الجارية على النهاية، بعدما ضرب باريس سان جيرمان الفرنسي موعدا مع نظيره تشيلسي الإنجليزي في نهائي البطولة يوم الأحد المقبل.

ويرصد «دوت الخليج الرياضي» أبرز ما جاء في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية في النسخة الجارية، عقب اكتمال أطراف المباراة النهائية.

تشيلسي يستغل «بيدرو» فلومنينيسي

نجح فريق تشيلسي الإنجليزي في تحقيق الفوز على نظيره فلومنينيسي البرازيلي، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ميتلايف بمدينة نيويورك الأمريكية.

وحقق فريق تشيلسي الفوز بهدفين نظيفين أمام فريق فلومنينيسي، سجلهم اللاعب البرازيلي جواو بيدرو لاعب فريق فلومنينيسي السابق.



الريال يضيع في شوارع نيويورك

تمكن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الوصول إلى المباراة النهائية من بطولة كأس العالم للأندية في النسخة الجارية، وذلك عقب الفوز على فريق ريال مدريد الإسباني برباعية نظيفة.



أبرز الأرقام والإحصاءات

1- للمرة الأولى يصل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى المباراة النهائية من بطولة كأس العالم للأندية.

2- يتفوق شوط المباراة الأول على الثاني من حيث تسجيل الأهداف في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، حيث سجلت الفرق 4 أهداف من أصل 6 في شوط المباراة الأول.

3- تعتبر رباعية الليلة أكبر فوزًا حققه فريق باريس أمام ريال مدريد في تاريخ مواجهات الفريقين.

4- أسرع فريق سجل 3 أهداف في مباراة واحدة جاء من نصيب باريس سان جيرمان في شباك فريق ريال مدريد الإسباني.

5- شهد الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 6 بطاقات صفراء، وكذلك 16 ضربة ركنية، ويعتبر أكثر الفرق تسديدا فريق باريس بواقع 7 تصويبات ما بين العارضة والقائمين.