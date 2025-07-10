نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيمنة إسبانية وجوارديولا الأكثر تتويجًا.. 14 مدربًا حصدوا كأس العالم للأندية قبل صدام إنريكي وماريسكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صدام ناري سيجمع بين الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، ونظيره الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي في نهائي النسخة الحالية من كأس العالم للأندية المقامة في أمريكا.

وتأهل تشيلسي إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على فلومينينسي بهدفين دون رد، فيما صعد باريس سان جيرمان بعد فوزه على نظيره ريال مدريد برباعية نظيفة.

ويسعى الإسباني لويس إنريكي لحصد لقب كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه بعدما سبق وحصد اللقب عام 2015 مع برشلونة على حساب ريفر بليت الأرجنتيني.

بينما يبحث الإيطالي إنزو ماريسكا عن حصد أول ألقابه في بطولة كأس العالم للأندية مع تشيلسي ليدون اسمه ضمن قائمة المدربين المتوجين باللقب العالمي.

وعلى مدار تاريخ كأس العالم للأندية التي انطلقت عام 2000 حصد لقب البطولة 14 مدربًا من 7 جنسيات مختلفة (4 برازيليين – 3 إسبان – 3 ألمان – 1 إيطالي – 1 اسكتلندي – 1 فرنسي – 1 أرجنتيني).

وتعد المدرسة الإسبانية الأكثر تتويجًا بكأس العالم للأندية عبر التاريخ بـ6ألقاب منها 4 ألقاب لحساب بيب جوارديولا الأكثر فوزًا باللقب العالمي، بالإضافة للقبين لصالح إنريكي ورافائيل بينيتز.

وتأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد الألقاب المدربين البرازيليين بـ4 ألقاب، بينما تتساوى المدرستين الألمانية والإيطالية بـ3 ألقاب لكل منهما، فيما حصدت فرنسا لقبين عن طريق زين الدين زيدان.

إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي حال تتويجه بلقب المونديال هذا العام سوف يصبح المدرب الإيطالي الثاني الذي يتوج بلقب البطولة بعد كارلو أنشيلوتي الذي حصد اللقب 3 مرات من قبل.

أما حال فوز لويس إنريكي باللقب سوف يرفع رصيد المدربين الإسبانيين إلى 7 ألقاب بالبطولة العالمية ليعزز موقعهم في صدارة المدربين الأكثر تتويجًا باللقب المونديالي.

تأتي قائمة المدربين الفائزين بلقب كأس العالم للأندية عبر التاريخ، كالتالى:

جوارديولا – 4 ألقاب أعوام 2009، 2011، 2013، 2023.

أنشيلوتى – 3 ألقاب أعوام 2007، 2014، 2022.

زين الدين زيدان – لقبين عامى 2016، 2017.

أليكس فيرجسون – لقب عام 2008.

يورجن كلوب – لقب عام 2019.

رافاييل بينيتيز – لقب عام 2010.

لويس إنريكي – لقب عام 2015.

توماس توخيل - لقب عام 2021.

أوزفالدو دي أوليفيرا - لقب عام 2000.

باولو أوتوري - لقب عام 2005.

آبل براجا - لقب عام 2006.

تيتي - لقب عام 2012.

سانتياجو سولاري - لقب عام 2018.

هانز فليك - لقب عام 2020.