باريس سان جيرمان أول فريق فرنسي والعاشر من أوروبا في نهائي كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - حسم باريس سان جيرمان تأهله رسميًا إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 لأول مرة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على نظيره ريال مدريد الإسباني برباعية نظيفة في نصف نهائي البطولة المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وضرب باريس سان جيرمان موعدًا ناريًا مع نظيره تشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية 2025، بعدما تأهل البلوز على حساب فلومينينسي البرازيلي عقب الفوز عليه بثنائية نظيفة.

وأصبح باريس سان جيرمان الفريق رقم 30 الذي يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية منذ إنطلاق البطولة عام 2000، كما أنه الفريق الأوروبي العاشر وأول فريق فرنسي يصل لنهائي المونديال.

وسبق باريس سان جيرمان من أوروبا 9 أندية في التأهل لنهائي المونديال هم (ريال مدريد - برشلونة – بايرن ميونخ - ليفربول – تشيلسي – إيه سي ميلان – مانشستر يونايتد – الإنتر – مانشستر سيتي)

ويمتلك باريس سان جيرمان فرصة ذهبية ليصبح أول فريق فرنسي في التاريخ يتوج بكأس العالم للأندية حال الفوز على نظيره تشيلسي الإنجليزي في نهائي البطولة العالمية.

بينما يسعى تشيلسي لحصد ثاني ألقابه في كأس العالم للأندية على حساب باريس سان جيرمان بعدما سبق وحصد اللقب للمرة الأولى في عام 2021 على حساب بالميراس البرازيلي.

وحال تتويج تشيلسي باللقب سيرفع رصيد إنجلترا إلى 5 ألقاب مونديالية، حيث سبق وحصدت أندية ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي اللقب مرة وحيدة بالإضافة للقب البلوز 2021.

ومن المقرر إقامة نهائي كأس العالم للأندية بين تشيلسي وباريس سان جيرمان في تمام العاشرة مساء يوم الأحد المقبل، على استاد ميتلايف لحسم اللقب العالمي.