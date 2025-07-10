نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف صلاح مصدق من الرحيل عن الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن مصدر داخل نادي الزمالك أكد أن المغربي صلاح مصدق، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، أبلغ الإدارة والجهاز الفني برغبته في البقاء مع الفريق وعدم الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:” المصدر شدد على أن اللاعب يشعر بالارتياح داخل صفوف الزمالك ويتمسك بالاستمرار، لكنه في الوقت نفسه أبدى احترامه الكامل لقرارات النادي، مشيرًا إلى أنه لن يقف أمام رغبة الإدارة حال قررت بيعه”.

وأضاف: "صلاح مصدق ينتظر حسم موقف النادي من العرض الذي تلقاه مؤخرًا، ويحترم رؤية المدير الفني والإدارة الفنية بشأن مستقبله مع الفريق".