نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من تحقيق فوز كبير أمام نظيره ريال مدريد الإسباني بنتيجة 4-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء على ملعب "ميت لايف نيو جيرسي"، ليتأهل بذلك فريق العاصمة الفرنسية إلى نهائي مونديال الأندية.

أهداف مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في كأس العالم للأندية

افتتح فابيان أول أهداف اللقاء لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 6 من عمر الشوط الأول، بعد أن خطف عثمان ديمبلي الكرة من المدافع راؤول أسينسيو ثم راوغ الحارس تيبو كورتوا لتصل إلى رويز الذي استقبلها بتسديدة أرضية مباشرة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف عثمان ديمبلي الهدف الثاني لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 9، بعد أن تأخر المدافع أنطونيو روديجر في تمرير الكرة ليقطعها ديمبلي ويتوغل بها إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد تسديدة أرضية، سكنت الشباك على يمين الحارس تيبو كورتوا.

وعزز فابيان رويز التقدم بالهدف الثالث لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 27، بعد تمريرة من أشرف حكيمي إلى رويز الذي استقبلها بقدمه اليسرى ثم سدد الكرة بنفس القدم من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وسجل جونسالو راموس الهدف الرابع لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 88، بعد تمريرة من برادلي باركولا إلى راموس الذي استقبل الكرة بقدمه اليسرى وهيأها لنفسه بالكعب ثم سدد تسديدة رائعة بالقدم اليمنى، سكنت الشباك على يمين الحارس تيبو كورتوا.