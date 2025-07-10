باريس سان جيرمان يكتسح ريال مدريد برباعية نظيفة ويتأهل لنهائي كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد فوز كبير أمام ريال مدريد برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب "ميت لايف نيو جيرسي".

أحداث مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في كأس العالم للأندية

تمكن فابيان رويز من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 6 من عمر الشوط الأول، بعد أن خطف عثمان ديمبلي الكرة من المدافع راؤول أسينسيو ثم راوغ الحارس تيبو كورتوا لتصل إلى رويز الذي استقبلها بتسديدة أرضية مباشرة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ونجح عثمان ديمبلي في تسجيل الهدف الثاني لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 9، بعد أن تأخر المدافع أنطونيو روديجر في تمرير الكرة ليقطعها ديمبلي ويتوغل بها إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد تسديدة أرضية، سكنت الشباك على يمين الحارس تيبو كورتوا.

واستطاع فابيان رويز أن يسجل الهدف الثالث لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 27، بعد تمريرة من أشرف حكيمي إلى رويز الذي استقبلها بقدمه اليسرى ثم سدد الكرة بنفس القدم من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وكاد خفيتشا كفاراتسخيليا أن يسجل الهدف الرابع لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 40، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 48، بداع التسلل على عثمان ديمبلي قبل تمرير الكرة إلى ديزيري دوي الذي سجل الهدف.

وجاءت ركلة ركنية لصالح ريال مدريد في الدقيقة 84 على يسار منطقة جزاء باريس سان جيرمان، نفذها لوكا مودريتش بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها إيدير ميليتاو برأسية قوية، ولكن مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

وسجل جونسالو راموس الهدف الرابع لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 88، بعد تمريرة من برادلي باركولا إلى راموس الذي استقبل الكرة بقدمه اليسرى وهيأها لنفسه بالكعب ثم سدد تسديدة رائعة بالقدم اليمنى، سكنت الشباك على يمين الحارس تيبو كورتوا.