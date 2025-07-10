نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جونسالو راموس يعمق جراح ريال مدريد بهدف رابع في الدقيقة 88 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن جونسالو راموس لاعب باريس سان جيرمان من تسجيل الهدف الرابع لصالح فريق العاصمة الفرنسية أمام ريال مدريد في المباراة تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "ميت لايف نيو جيرسي"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي بكأس العالم للأندية.

وجاء الهدف في الدقيقة 88، بعد تمريرة من برادلي باركولا إلى جونسالو راموس إلى استقبلها بقدمه اليسرى ثم سدد تسديدة رائعة بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس تيبو كورتوا لتصبح النتيجة حتى الآن 4-0 لصالح باريس سان جيرمان.

وتذاع المباراة على قناة MBC MASR 2HD، عبر التردد التالي:-

التردد: 11823.

الاستقطاب: رأسي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة العرض: HD.