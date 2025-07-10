نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقساط صفقة الجفالي تعرقل مفاوضات الزمالك مع محمود غربال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن مصدر بنادي الاتحاد المنستيري التونسي، كشف أن صفقة محمود غربال ظهير أيمن الفريق مهددة بالفشل لنادي الزمالك بسبب أقساط صفقة الجفالي.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:” المصدر أكد أن مجلس إدارة النادي تلقى عرضًا رسميا من نادي الزمالك للحصول على خدمات اللاعب محمود غربال.

وأضاف، النادي المنستيري طلب من الزمالك سداد قيمة صفقة الجفالي أولًا ومن ثم التفاوض على ضم اللاعب محمود غربال.

واختتم المصدر، غربال يمتلك أكثر من عرض في الوقت الحالي من ضمنهم الزمالك، ولكن اللاعب حتى الآن "متردد" في خطوة الانضمام للزمالك، كما أن مجلس إدارة النادي التونسي طلب إيقاف المفاوضات لحين سداد قيمة مستحقات الجفالي.