عاجل.. إمام عاشور ينتظر عرض الأهلي الجديد لتمديد عقده

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن مصدر مقرب من إمام عاشور لاعب الأهلي، نفى وجود أي خلافات مع النادي الأهلي حول تمديد عقده لمدة موسمين قادمين.

إمام عاشور ينتظر عرض الأهلي الجديد لتمديد عقده

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:” المصدر أكد أن اللاعب ينتظر انتهاء اجازته لعقد جلسة مع محمد يوسف المدير الرياضي للنادي للاتفاق على كافة البنود الخاصة بتمديد التعاقد والتوقيع على العقود الجديدة”.

وأضاف:” المصدر شدد على ن إمام عاشور تم إبلاغه أن عقده سيتم تعديله وتصعيده للفئة الأولى من المرتبات تقديرًا لمجهوده الكبير خلال الفترة الماضية مع الفريق وهذا ما أسعد اللاعب وجعله منفتحًا على تمديد عقده لما لمسه من تقدير من النادي ومسؤوليه”.