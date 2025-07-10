الرياضة

صفقة مرتقبة بين الزمالك والبنك الأهلي

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صفقة مرتقبة بين الزمالك والبنك الأهلي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة مرتقبة بين الزمالك والبنك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك كثف اتصالاته بإدارة نادي البنك الأهلي من أجل حسم صفقة اللاعب أحمد ربيع.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "الاتصالات شهدت مناقشة حسم صفقة مصطفى شلبي أيضًا الذي اقترب بشدة من البنك الأهلي”.

واختتم:” نفس الأمر لسيد نيمار الذي تواجد في تدريبات الزمالك اليوم بعد انتهاء فترة اعارته مع فريق البنك.. ولكن اللاعب قريب جدًا من العودة للبنك الاهلي على سبيل البيع النهائي”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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