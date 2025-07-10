نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة مرتقبة بين الزمالك والبنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك كثف اتصالاته بإدارة نادي البنك الأهلي من أجل حسم صفقة اللاعب أحمد ربيع.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "الاتصالات شهدت مناقشة حسم صفقة مصطفى شلبي أيضًا الذي اقترب بشدة من البنك الأهلي”.

واختتم:” نفس الأمر لسيد نيمار الذي تواجد في تدريبات الزمالك اليوم بعد انتهاء فترة اعارته مع فريق البنك.. ولكن اللاعب قريب جدًا من العودة للبنك الاهلي على سبيل البيع النهائي”.