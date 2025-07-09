أيمن عبد العزيز: الزمالك هو صاحب الفضل الأكبر.. وشيكابالا امتداد لجينات القلعة البيضاء

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أحمد جودة - القاهرة - قال أيمن عبد العزيز، المدرب العام السابق للفريق الأول بنادي الزمالك، إن نادي الزمالك يظل صاحب الفضل الأكبر على كل نجومه، وهو السبب الرئيسي في شهرتهم داخل وخارج الملعب، مشيرًا إلى أن الانتماء لهذا الكيان العظيم لا يُقارن بأي شيء آخر، وموجهًا في الوقت نفسه الشكر لمجلس إدارة النادي على تكريمه في مشهد يعبّر عن قيمة الوفاء داخل القلعة البيضاء.

أيمن عبد العزيز: الزمالك هو صاحب الفضل الأكبر

وتحدث عبد العزيز في مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي، عن أداء الفريق مؤخرًا، مشيدًا بالمستوى الذي قدمه عمر جابر في الفترة الماضية، مؤكدًا أنه ظهر بروح الزمالك الحقيقية.

كما أعرب عن أمنيته في الحفاظ على عناصر الدفاع وعدم التفريط في أي لاعب داخل منظومة الدفاع، نظرًا لأهمية هذا الاستقرار في بناء فريق قوي للمنافسة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن اللاعب الشاب أحمد حسام يملك إمكانيات كبيرة تؤهله ليكون مستقبل خط الدفاع في الزمالك إذا ما حصل على الفرصة والتوجيه المناسب.

وعن النجوم المعتزلين، أكد عبد العزيز أن محمد عبد الشافي من أكثر الشخصيات الراقية التي مرت على الزمالك، وأن حبه للنادي وانتماءه الخالص يجب أن يُستثمر في موقع يخدم المنظومة، بينما وصف شيكابالا بأنه امتداد أصيل لكل الأجيال، يحمل جينات الزمالك في شخصيته وأدائه وحضوره، مؤكدًا أن جمهور الزمالك سيظل دائمًا هو مصدر الدعم الحقيقي للنادي، لأنه الوحيد الذي لا يتغير ولا يتخلى مهما كانت الظروف.