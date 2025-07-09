نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مونديال الأندية.. باريس سان جيرمان يصعق ريال مدريد بثلاثية في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، بتقدم العملاق الباريسي بثلاثية نظيفة، في المواجهة التي تقام على أرضية ملعب ميتلايف، في إطار منافسات دور نصف النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية 2025، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

تمكن باريس سان جيرمان من تسجيل هدف التقدم مبكرًا وتحديدًا في الدقيقة السادسة عن طريق الإسباني فابيان رويز.

ثم أضاف الفرنسي المتألق عثمان ديمبيلي الهدف الثاني لصالح العملاق الباريسي في الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الأول.

وعاد الإسباني فابيان رويز ليسجل ثاني أهدافه في اللقاء والثالث لفريقه باريس سان جيرمان في الدقيقة 24، بعد صناعة متقنة من المغربي أشرف حكيمي.

وجاء تشكيل ريال مدريد في الشوط الأول، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

▪︎خط الدفاع: فيدي فالفيردي، أنطونيو روديجر، أسينسيو، فران جارسيا.

▪︎خط الوسط: تشواميني، جود بيلينجهام، أردا جولر.

▪︎خط الهجوم: كيليان مبابي، جونزالو جارسيا، فينيسيوس جونيور.

في المقابل، جاء تشكيل باريس سان جيرمان في الشوط الأول، كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

▪︎خط الدفاع: أشرف حكيمي- ماركينيوس- لوكاس بيرالدو- نونو مينديش.

▪︎خط الوسط: جواو نيفيز- فيتينيا- فابيان رويز.

▪︎خط الهجوم: عثمان ديمبيلي- دوي- خفيتشا كفاراتسخيليا.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في مونديال الأندية

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