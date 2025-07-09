نجم الزمالك السابق: أتوقع موسمًا قويًا للأبيض.. والحكم على المشروع في نهايته

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب أكرم عبد المجيد، نجم الزمالك السابق، عن تفاؤله الكبير بمستقبل الفريق في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن التغييرات الإدارية والفنية الجارية داخل النادي قد تثمر عن نتائج إيجابية قوية.

نجم الزمالك السابق: أتوقع موسمًا قويًا للأبيض

وقال عبد المجيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك:أتوقع أن يكون الموسم القادم قويا للزمالك إذا استمر العمل بنفس الروح والطموح".

وشدد على أهمية منح الفرصة كاملة للتجربة الجديدة داخل القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن: "التقييم الحقيقي لأي مشروع لا يكون إلا في نهايته، ومن المهم أن ننتظر حتى نهاية الموسم قبل إصدار الأحكام".

وأكد نجم الزمالك السابق أن نجاح أي منظومة يرتبط بشكل مباشر بالعمل المؤسسي، قائلًا: "لا بد أن يكون العمل داخل الزمالك قائمًا على نظام مؤسسي واضح، بعيدًا عن العشوائية أو القرارات الفردية".

وفي ختام تصريحاته، طالب عبد المجيد بضرورة تدعيم مركز رأس الحربة في الفريق الأول، موضحًا "الزمالك بحاجة إلى مهاجم مميز يجيد اللعب بالرأس، خصوصًا في ظل تكرار سيناريو غياب الحلول الهجومية في المباريات الصعبة".