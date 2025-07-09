نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يزيد أوجاع ريال مدريد بالهدف الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام على أرضية ملعب ميتلايف، القمة الأوروبية بين ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان، في إطار منافسات دور نصف النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية 2025، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتمكن باريس سان جيرمان من تسجيل هدف التقدم عن طريق الإسباني فابيان رويز في الدقيقة 6 من زمن الشوط الأول.

ثم أضاف المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي الهدف الثاني لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة التاسعة.

وفي الدقيقة 24، عاد الإسباني فابيان رويز ليسجل ثاني أهدافه في اللقاء والثالث للعملاق الباريسي، بعد صناعة متقنة من أشرف حكيمي.

وحقق النادي الملكي فوزًا صعبًا على نظيره يوفنتوس في دور الستة عشر بهدف نظيف، ثم فاز على بوروسيا دورتموند الألماني في دور ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

في المقابل، انتصر العملاق الفرنسي على نظيره إنتر ميامي في دور الستة عشر برباعية نظيفة، ثم واجه بايرن ميونخ الألماني في دور ربع النهائي وفاز بثنائية نظيفة.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان، كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

▪︎خط الدفاع: أشرف حكيمي- ماركينيوس- لوكاس بيرالدو- نونو مينديش.

▪︎خط الوسط: جواو نيفيز- فيتينيا- فابيان رويز.

▪︎خط الهجوم: عثمان ديمبيلي- دوي- خفيتشا كفاراتسخيليا.

وجاء تشكيل ريال مدريد، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

▪︎خط الدفاع: فيدي فالفيردي، أنطونيو روديجر، أسينسيو، فران جارسيا.

▪︎خط الوسط: تشواميني، جود بيلينجهام، أردا جولر.

▪︎خط الهجوم: كيليان مبابي، جونزالو جارسيا، فينيسيوس جونيور.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في مونديال الأندية

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