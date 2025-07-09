نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد بث مباشر مجانا.. مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد | كأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد | كأس العالم للأندية 2025

شاهد مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد بث مباشر مجانا.. مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد | كأس العالم للأندية 2025.. في ليلة كروية استثنائية تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم إلى ملعب "ميت لايف" في نيويورك، حيث يلتقي عملاقا أوروبا ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، في مواجهة نارية بنصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وتستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وتسهيل جميع عمليات البحث ذات الصلة في جوجل.

لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد اليوم في كأس العالم للأندية 2025

مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد



تمثل هذه المباراة المنتظرة صدامًا بين بطل دوري أبطال أوروبا الحالي باريس سان جيرمان، وريال مدريد المتوّج باللقب الأوروبي في الموسم السابق، فيما يصفها كثيرون بـ "النهائي المبكر".

وتأتي المباراة وسط زخم إعلامي كبير، واهتمام عالمي بظهور أسماء مثل كيليان مبابي، وفينيسيوس، وبيلينغهام، وكورتوا، ونجوم الصف الأول من الفريقين، مما يجعلها واحدة من أبرز المواجهات في تاريخ البطولة بنسختها الموسعة الجديدة.

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025

تقام المباراة مساء الأربعاء 9 يوليو 2025 على ملعب "ميت لايف" في الولايات المتحدة، وتنطلق صافرة البداية في التوقيتات التالية:

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الجزائر.

الساعة 4:00 مساءً بتوقيت ميامي - أمريكا.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

تنقل المباراة مجموعة من القنوات المفتوحة والمجانية في منطقة الشرق الأوسط، أبرزها:

MBC MASR 2 (HD وSD)

MBC Action

منصة DAZN للبث المباشر مجانًا عبر الإنترنت.

ترددات القنوات الناقلة

قناة MBC MASR 2 (HD) – نايل سات:

التردد: 12322

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

قناة MBC MASR 2 (SD) – نايل سات:

التردد: 12015

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة MBC Action – نايل سات:

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

البث المباشر المجاني للمباراة

يمكنك متابعة اللقاء عبر البث المباشر المجاني من خلال: منصة DAZN عبر الرابط:

https://www.dazn.com/ar-EG/home

معلقي مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

MBC MASR 2: فارس عوض

MBC Action: فهد العتيبي

DAZN: حماد العنزي

التشكيل المتوقع لريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: فران جارسيا، روديغر، أسينسيو، ألكسندر أرنولد

الوسط: جولر، تشواميني، فالفيردي

الهجوم: بيلينغهام، فينيسيوس، جونزالو جارسيا

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع

حراسة المرمى: دوناروما

الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، بيرالدو، مينديز

الوسط: نيفيز، فيتينيا، فابيان رويز

الهجوم: ديمبيلي، دوي، كفاراتسخيليا

نظام كأس العالم للأندية 2025

تشارك في النسخة الجديدة 32 ناديًا، موزعين على النحو التالي:

12 فريقًا من أوروبا

6 من أمريكا الجنوبية

4 من آسيا

4 من إفريقيا

4 من أمريكا الشمالية

1 من أوقيانوسيا

1 من الدولة المستضيفة

يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ16، ثم ربع النهائي، فالنصف النهائي، وصولًا إلى النهائي المرتقب.