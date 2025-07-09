المولد لمنتخب الشباب: أنتم أمل اليمن

المولد لمنتخب الشباب: أنتم أمل اليمنالتقى وزير الشباب والرياضة الدكتور محمد المولد، اليوم بالعاصمة صنعاء لاعبي المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم والجهازين الفني والإداري، في المركز الأولمبي مقر إقامة المنتخب.

وفي اللقاء عبر الوزير المولد عن سعادته بهذا التنوع في التشكيل من مختلف المحافظات اليمنية في دلالة جديدة على أن الشعب اليمني سيظل متمسكاً بوحدته وهويته الوطنية.

وأشار إلى أن نجوم المنتخب يمثلون صورة اليمن الناصع ويثبتون أنهم أمل اليمن من خلال الإصرار على تجاوز الظروف وتسجيل حضور مثالي لليمن.

وأشاد الوزير المولد بانضباط لاعبي المنتخب الوطني والتزامهم بالبرنامج الإعدادي بما يسهم في تحقيق النتائج التي تشرف اليمن وتجسد إرادة شباب و رياضيي اليمن وتبرز مواهبهم، مضيفا بأن الوزارة ستبذل كل ما في وسعها لتوفير الأجواء التي تكون سبباً في النجاح.

وحث اللاعبين على التحلي بالروح الرياضية والقيم النبيلة التي تعكس أخلاق وحكمة أبناء اليمن .. مؤكدا حرص الوزارة على تقديم الدعم والرعاية للمنتخب الوطني للشباب خاصة والمنتخبات عامة وفق الإمكانات المتاحة.

وفي اللقاء بحضور وكيل قطاع الرياضة علي هضبان ثمن مدير المنتخب الوطني نبيل الجبني، دور الوزارة في تبني معسكر المنتخب وتسخير الإمكانيات اللازمة لإنجاحه وبما ينعكس على مستوى وأداء اللاعبين خلال الاستحقاقات القادمة.

ويقيم حالياً المنتخب الوطني للشباب بقيادة المدرب محمد النفيعي، معسكراً داخليا بالعاصمة صنعاء إستعداداً للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي الأولى لكرة القدم والتي تستضيفها مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة بين 28 أغسطس وحتى 9 سبتمبر المقبل.