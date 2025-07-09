نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معتصم سالم ينضم لجهاز يورتشيتش في بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن انضمام معتصم سالم مدربا في الجهاز الفني المعاون للكرواتي كرونسلاف يورتشيتش في الفريق الأول لكرة القدم.

وتواجد معتصم سالم في التدريب الأول لفريق الكرة والذي جرى اليوم على ملعب النادي بالدفاع الجوي، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يستمر الفريق في تدريباته خلال الأيام المقبلة على ملعب النادي ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد، وحتى تحديد موعد المعسكر المغلق.