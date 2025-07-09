نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يعلن تعديل موعد مباراة أورانج الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، تعديلًا على موعد مباراة أورانج الودية المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد الكلية الحربية.

وقرر المدير الفني تقديم موعد المباراة لتقام في السادسة والنصف مساءً، بدلًا من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة.

وكان الجهاز الفني قرر الانتظام في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية، في الفترة من 15 وحتى 27 يوليو الجاري، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض الفريق عدة مباريات ودية خلال المعسكر المغلق، يتم الاتفاق عليها في الفترة الحالية، من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للموسم الجديد.

