نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد 10 مواسم.. أنخيل كوريا يودع "الأتلتي" وينضم إلى تيغريس في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم الأربعاء رحيل نجمه الأرجنتيني أنخيل كوريا إلى صفوف تيجيريس المكسيكي، بعد 10 مواسم ارتدى فيها قميص "الروخيبلانكوس".

قال النادي المدريدي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت "نود أن نشكر أنخيل كوريا على تفانيه وجهوده خلال كل تلك السنوات داخل نادينا، ونتمنى له التوفيق في تحدياته المستبقلية على المستويين الشخصي والاحترافي".

وأضاف: "المهاجم الأرجنتيني يخوض مغامرة جديدة في مسيرته الرياضية، وينهي بذلك حقبة العشر سنوات ونصف كلاعب في ‘الروخيبلانكوس’. الحقبة التي خاض خلالها 469 مباراة رسمية بقميصنا، ليصبح سادس أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ النادي، والثاني من الأجانب".

من جانبه، رحب النادي المكسيكي بصاحب الـ30 عامًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيانه: "بطل العالم بالشجاعة والعاطفة والموهبة. مرحبًا بك في منزلك الجديد، موطن البطل الأكبر لنويفو ليون".

كما أضاف تيغريس أن اللاعب سيخضع للكشف الطبي المعتاد، ثم سيوقع على عقود انتقاله لناديه الجديد.

وانضم كوريا للأتلتي قادمًا من سان لورينزو الأرجنتيني في صيف 2014 مقابل 7.5 ملايين يورو، ولكنه لم ينضم مباشرة بسبب بعض المشاكل في القلب، أجرى على إثرها عملية جراحية في نيويورك، ثم عاد بعد التعافي للانضمام للفريق في ديسمبر (كانون الأول) من نفس العام.

وسجل الدولي الأرجنتيني ظهوره الأول بقميص أتلتيكو في الموسم التالي، وتحديدًا في أغسطس (آب) 2015 أمام لاس بالماس في الليغا، بينما كان هدفه الأول في شباك إيبار في الشهر التالي.

وتوج كوريا مع الأتلتي بلقب الليجا مرة (2020-21) والدوري الأوروبي (2017-18)، وكأس السوبر الأوروبي (2018).