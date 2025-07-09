إنريكي يعلن تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة ريال مدريد في كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - كشف لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة ريال مدريد الإسباني، في إطار منافسات مسابقة كأس العالم 2025.

باريس سان جيرمان يواجه ريال مدريد في مونديال الأندية

ويحتضن ملعب ميتلايف، القمة الأوروبية المثيرة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، ضمن فعاليات دور نصف النهائي من بطولة مونديال الأندية، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر، أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر والحادية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

ويدر اللقاء تحكيميًا، الحكم الدولي البولندي سيميون مارسينياك، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب ميتلايف.

وحقق النادي الملكي فوزًا صعبًا على نظيره يوفنتوس في دور الستة عشر بهدف نظيف، ثم فاز على بوروسيا دورتموند الألماني في دور ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

في المقابل، انتصر العملاق الفرنسي على نظيره إنتر ميامي في دور الستة عشر برباعية نظيفة، ثم واجه بايرن ميونخ الألماني في دور ربع النهائي وفاز بثنائية نظيفة.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان، كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

▪︎ خط الدفاع: أشرف حكيمي- ماركينيوس- لوكاس بيرالدو- نونو مينديش.

▪︎ خط الوسط: جواو نيفيز- فيتينيا- فابيان رويز.

▪︎ خط الهجوم: عثمان ديمبيلي- دوي- خفيتشا كفاراتسخيليا.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في مونديال الأندية

تُذاع المواجهة عبر شبكة DAZN وهي الناقل الحصري لمباريات كأس العالم للأندية 2025، ومن المقرر أن تبث المنصة جميع مواجهات البطولة بتقنية عالية في أنحاء العالم مجانًا، وأيضًا يمكنكم مشاهدة المباراة على قناتي MBC مصر 2، وقناة MBC أكشن.