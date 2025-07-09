عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد الإسباني، تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، في إطار منافسات مسابقة كأس العالم 2025.

ريال مدريد في مواجهة نارية أمام باريس سان جيرمان بمونديال الأندية

ويحتضن ملعب ميتلايف، القمة الأوروبية المثيرة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، ضمن فعاليات دور نصف النهائي من بطولة مونديال الأندية، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر، أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر والحادية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

ويدر اللقاء تحكيميًا، الحكم الدولي البولندي سيميون مارسينياك، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب ميتلايف.

وحقق النادي الملكي فوزًا صعبًا على نظيره يوفنتوس في دور الستة عشر بهدف نظيف، ثم فاز على بوروسيا دورتموند الألماني في دور ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

في المقابل، انتصر العملاق الفرنسي على نظيره إنتر ميامي في دور الستة عشر برباعية نظيفة، ثم واجه بايرن ميونخ الألماني في دور ربع النهائي وفاز بثنائية نظيفة.

تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة باريس سان جيرمان

وجاء تشكيل ريال مدريد، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

▪︎خط الدفاع: فيدي فالفيردي، أنطونيو روديجر، أسينسيو، فران جارسيا.

▪︎خط الوسط: تشواميني، جود بيلينجهام، أردا جولر.

▪︎خط الهجوم: كيليان مبابي، جونزالو جارسيا، فينيسيوس جونيور.

ويغيب عن مواجهة اليوم الإنجليزي ألكسندر أرنولد ظهير أيمن ريال مدريد، بسبب الإصابة التي تعرض لها في تدريبات الفريق مساء أمس الثلاثاء.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في مونديال الأندية

تُذاع المواجهة عبر شبكة DAZN وهي الناقل الحصري لمباريات كأس العالم للأندية 2025، ومن المقرر أن تبث المنصة جميع مواجهات البطولة بتقنية عالية في أنحاء العالم مجانًا، وأيضًا يمكنكم مشاهدة المباراة على قناتي MBC مصر 2، وقناة MBC أكشن.