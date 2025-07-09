نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيفرتون يضم باري من فياريال لمدة 4 مواسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد نادي إيفرتون الإنجليزي، اليوم الأربعاء، مع تيرنو باري، مهاجم منتخب فرنسا تحت 21 عامًا، قادمًا من فياريال الإسباني.

لم يكشف الناديان عن قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية رجحت أنها كلفت خزينة إيفرتون 27.5 مليون جنيه إسترليني، ووقع اللاعب الفرنسي عقدًا مدته أربعة مواسم.

ورحل باري عن فياريال بعد موسم واحد فقط من انضمامه قادمًا من بازل السويسري، وسجل 11 هدفًا في الدوري الإسباني.