نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيالا يرفض "اللوم" ويوضح تطورات إصابته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال جمال موسيالا، لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني، إنه «لا أحد يتحمل اللوم» على كسر الساق المروع الذي تعرض له خلال مباراة دور الثمانية بكأس العالم للأندية أمام باريس سان جيرمان، مضيفًا الأربعاء أن «مواقف مثل هذه تحدث».

وأصيب اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا بكسر في عظمة الشظية مع خلع في الكاحل بعد اصطدامه بجيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان في نهاية الشوط الأول.

وعاد الدولي الألماني، الذي خرج محمولًا على محفة، من أتلانتا إلى ميونيخ حيث خضع لجراحة، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لعدة أشهر ويغيب عن بداية الموسم الجديد.

وقال موسيالا في منشور عبر «إنستغرام»: «سارت الجراحة بشكل جيد للغاية، وأخضع لرعاية جيدة وأردت أن أقول إنه لا يوجد أحد يتحمل اللوم على هذا. أعتقد أن مثل هذه المواقف تحدث، والآن سأستغلّ الفترة المقبلة لبناء قوتي والنواحي الإيجابية لدي مرة أخرى».

وبدا دوناروما مهزوزًا بشدة بعد الإصابة، وقال بعد المباراة إن «صلواته وتمنياته الطيبة» لموسيالا.

وأعرب فينسن كومباني، مدرب بايرن ميونيخ، عن انزعاجه الشديد من الحادث، وقال بعد الهزيمة 2 - صفر إنه «نادرًا ما كان غاضبًا إلى هذا الحد».

وأنهى موسيالا الموسم برصيد 21 هدفًا وثماني تمريرات حاسمة في جميع المسابقات، حيث فاز بايرن بلقب دوري الدرجة الأولى الألماني.

