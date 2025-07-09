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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد سلامه القائم بأعمال رئيس النادى عن التعاقد مع أحمد الظهير الأيمن لنادى الزمالك.

أحمد محمود لاعب الزمالك ينضم للاتحاد السكندري

وجاء التعاقد مع أحمد محمود لمدة عام على سبيل الإعارة بعد موافقة أحمد سامى المدير الفني للفريق.

ويعتبر أحمد محمود هو الصفقة الرابعة للاتحاد السكندرى فى الميركاتو الصيفي الحالى بعد جنش حارس المرمى، محمود عجيب، نور علاء.

ويخوض الاتحاد السكندرى حاليًا فترة الإعداد بأحد الفنادق بمنطقة برج العرب بالإسكندرية.