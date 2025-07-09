أول رد من أنشيلوتي بعد قرار حبسه

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أحمد جودة - القاهرة - بعدما قضت محكمة إسبانية بالسجن لمدة عام على الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني السابق لريال مدريد والحالي لمنتخب البرازيل لكرة القدم، بتهمة التهرب الضريبي، رفض الاتحاد البرازيلي لكرة القدم والمتحدث الإعلامي لأنشيلوتي التعليق على قرار المحكمة.

ويعد أنشيلوتي أحد أنجح مدربي كرة القدم، حيث إنه المدير الفني الوحيد الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات بواقع 3 مرات مع ريال مدريد ومرتين مع ميلان.

كما أنه المدرب الوحيد الذي فاز بألقاب الدوري المحلي في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.

وقال كارلوس سانشيز، المتحدث الإعلامي لأنشيلوتي، لوكالة «أسوشييتد برس»: «كارلو لن يعلق بشيء في الوقت الحالي».

أما الاتحاد البرازيلي لكرة القدم فقد اكتفى ببيان مقتضب يقول فيه إنه يتابع القضية.

وأنهى أنشيلوتي ولايته الثانية مع ريال مدريد، وانتقل لتدريب منتخب البرازيل في أوائل يونيو (حزيران) الماضي.

