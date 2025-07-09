لاعب وسط المنتخب الغاني.. توتنهام يقترب من حسم ثاني صفقات الانتقالات الصيفية

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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي لإبرام ثاني صفقاته في موسم الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بالتعاقد مع لاعب وسط فريق وست هام يونايتد الإنجليزي محمد قدوس.

أعلنت صحيفة «ذا أثلتيك» عن اقتراب اللاعب صاحب الـ 24 عاما محمد قدوس من التوقيع على عقود انتقاله إلى صفوف فريق توتنهام هوتسبير لمدة 6 مواسم قادمة.

وكشفت الصحيفة عن قيمة تعاقد فريق توتنهام هوتسبير مع اللاعب قدوس، والتي بلغت نحو 55 مليون جنيه إسترليني.

خاض اللاعب محمد قدوس 35 مباراة رفقة فريق وست هام يونايتد الإنجليزي في الموسم الماضي، قدم خلالهم 9 مساهمات، بواقع تسجيله 5 أهداف وصناعة 4 آخرين.

ومن المقرر أن يخوض اللاعب محمد قدوس الكشف الطبي غدا الخميس، تمهيدا للانتقال إلى صفوف فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

يذكر أن اللاعب محمد قدوس يتبقى في عقده مع فريق وست هام حتى نهاية شهر يونيو من عام 2028.

