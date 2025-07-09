نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفاق صلاح.. تعرف على صفقات ليفربول الإنجليزي حتى الآن قبل بداية الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق ليفربول الإنجليزي للموسم المقبل بقوة في إبرام العديد من الصفقات الجديدة، من أجل دعم الفريق في الموسم القادم.

ويسعى الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول إلى استكمال مسيرته الجيدة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

أبرم فريق ليفربول الإنجليزي 5 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، والتي جاءت على النحو التالي:

فلوريان فيرتز، ميلوس كيركيز، جيريمي فريمبونج، ارمين بيتشي، فريدي وودمان.

وعاد الحارس جيورجي مامارداشفيلي، إلى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي مرة أخرى بعد نهاية إعارته مع فريق فالنسيا الإسباني.

يذكر أن فريق ليفربول الإنجليزي نجح في تحقيق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في النسخة الماضية 2024-2025.

