نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم «بن رمضان وزيزو».. 6 صفقات رسمية أبرمها الأهلي في الانتقالات الصيفية حتى اللحظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي للموسم الجديد، وذلك بإبرام العديد من الصفقات والتدعيمات التي يحتاجها الفريق خلال الفترة المقبلة، وبالفعل نجح الأهلي في الحصول على العديد من اللاعبين، وتحديدا قبل انطلاق المونديال.

6 صفقات رسمية أبرمها الأهلي في الانتقالات الصيفية حتى اللحظة

وجاءت تدعيمات الأهلي على صفيح ساخن، بالتعاقد مع العديد من الأسماء اللامعة سواء من داخل الكرة المصرية أو خارجها، وجاءت أبرز الصفقات التي أبرمها فريق الأهلي على الصعيد التالي:

1- محمد على بن رمضان ـ وسط ملعب

2- أحمد مصطفى "زيزو" - جناح أيمن

3- محمود حسن "تريزيجية" - جناح أيسر

4- أحمد رمضان "بيكهام" - مدافع

5- محمد سيحا ـ حارس مرمى

6- محمد شريف - مهاجم

واقترب فريق الأهلي من إعلان التعاقد مع اللاعب ياسين مرعي مدافع فريق فاركو، كذلك ثنائي فريق سيراميكا كليوباترا الظهير الأيسر محمد شكري والظهير الأيمن أحمد هاني.

وعاد اللاعب المالي أليو ديانج إلى صفوف فريق الأهلي مرة أخرى من الإعارة، وذلك لدعم الفريق خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن فريق الأهلي يبحث عن التعاقد مع مهاجم لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، ولم يحسم ملف التعاقد مع المهاجم حتى الآن.